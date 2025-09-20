Lautaro Martinez sarà a disposizione di Cristian Chivu per la partita di domani sera a San Siro contro il Sassuolo per la quarta partita di campionato.
Come risulta a FCInter1908.it, infatti, l'attaccante argentino, rimasto fuori ad Amsterdam contro l'Ajax nel match di Champions League, è tornato ad allenarsi con il gruppo per quasi tutto l'allenamento ad Appiano Gentile nella seduta di vigilia. Smaltito, dunque, il fastidio alla schiena dei giorni scorsi.
Sarà ora lo stesso Chivu a decidere se il capitano partirà titolare o se inizialmente si siederà in panchina, lasciando il posto a uno tra Esposito (favorito) e Bonny.
