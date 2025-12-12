FC Inter 1908
Calhanoglu ok per la Supercoppa. Acerbi, rientro slitta? Le ultime

Calhanoglu ok per la Supercoppa. Acerbi, rientro slitta? Le ultime - immagine 1
La situazione infortunati in casa Inter: le ultime su Calhanoglu e Acerbi ma anche su Darmian e Dumfries
Matteo Pifferi Redattore 

"Francesco Acerbi tornerà a disputare una partita ufficiale per l’Inter col nuovo anno. Il 2025 del difensore si è concluso martedì col Liverpool, con gli accertamenti a cui ieri si è sottoposto che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle condizioni fisiche dell'ex difensore di Lazio e Sassuolo.

Calhanoglu ok per la Supercoppa. Acerbi, rientro slitta? Le ultime- immagine 2

"Lo stop dovrebbe essere di almeno un mese – col centrale che sulla carta dovrebbe cercare di essere abile e arruolabile per Inter-Napoli (de l 10 gennaio) o per Inter-Lecce (quattro giorni più tardi) -, ma i precedenti dell’atleta, le sue quasi 38 primavere e la volontà dello staff medico nerazzurro di non rischiare nulla, fanno pensare che il rientro di “Ace” rischi di slittare anche oltre, sino a febbraio", aggiunge il quotidiano che ricorda come l'anno scorso Acerbi si sia fatto male contro la Roma il 20 ottobre, sia tornato in campo il 10 novembre contro il Napoli salvo poi farsi nuovamente male a Verona 13 giorni dopo per un totale di tre mesi ai box.

Stop molto meno lungo per Calhanoglu che invece salterà solamente la partita contro il Genoa di domenica e sarà convocato per la Supercoppa con l'obiettivo di giocare la finale in caso di vittoria contro il Bologna in semifinale. "Discorso che vale anche per Darmian, out da metà ottobre e che presto inizierà il percorso di ricondizionamento, tanto che l’esterno dovrebbe salire sul volo per l’Arabia.

Chi invece non ci sarà e rischia di rivedersi nel 2026, è Dumfries. L’ex Psv, infortunatosi contro la Lazio, dopo essersi pure fatto visitare e curare in Olanda, continua ad avere dolore alla caviglia, tanto che si è passati da un problemino di poco conto, a già sei partite saltate per infortunio con l’Inter (più due con la propria nazionale)", aggiunge Tuttosport.

