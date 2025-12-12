Calhanoglu ok per la Supercoppa. Acerbi, rientro slitta? Le ultime

Stop molto meno lungo per Calhanoglu che invece salterà solamente la partita contro il Genoa di domenica e sarà convocato per la Supercoppa con l'obiettivo di giocare la finale in caso di vittoria contro il Bologna in semifinale. "Discorso che vale anche per Darmian, out da metà ottobre e che presto inizierà il percorso di ricondizionamento, tanto che l’esterno dovrebbe salire sul volo per l’Arabia.

Chi invece non ci sarà e rischia di rivedersi nel 2026, è Dumfries. L’ex Psv, infortunatosi contro la Lazio, dopo essersi pure fatto visitare e curare in Olanda, continua ad avere dolore alla caviglia, tanto che si è passati da un problemino di poco conto, a già sei partite saltate per infortunio con l’Inter (più due con la propria nazionale)", aggiunge Tuttosport.