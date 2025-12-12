Ieri l'esito degli esami strumentali per il difensore dell'Inter, Acerbi, infortunatosi con il Liverpool, che hanno confermato il risentimento muscolare:
Inter, ecco quando punta a rientrare Acerbi. C’è una data cerchiata in rosso sul calendario
Ieri l'esito degli esami strumentali per il difensore infortunatosi con il Liverpool che hanno confermato il risentimento muscolare
Secondo La Gazzetta dello Sport, "Acerbi punta a rientrare a San Siro contro il Napoli il prossimo 11 gennaio. Certo, bisognerà vedere come procederà il recupero ma una data cerchiata in rosso sul calendario per adesso c’è".
