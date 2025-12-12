FC Inter 1908
Inter, ecco quando punta a rientrare Acerbi. C’è una data cerchiata in rosso sul calendario

Ieri l'esito degli esami strumentali per il difensore infortunatosi con il Liverpool che hanno confermato il risentimento muscolare
Ieri l'esito degli esami strumentali per il difensore dell'Inter, Acerbi, infortunatosi con il Liverpool, che hanno confermato il risentimento muscolare:

Secondo La Gazzetta dello Sport, "Acerbi punta a rientrare a San Siro contro il Napoli il prossimo 11 gennaio. Certo, bisognerà vedere come procederà il recupero ma una data cerchiata in rosso sul calendario per adesso c’è".

