Ieri sono arrivati gli esami strumentali per Acerbi, niente approfondimenti per Calhanoglu, come anticipato da Fcinter1908. Ecco quando ritorneranno a disposizione i due giocatori dell'Inter:
Inter, almeno un mese per Acerbi. Calhanoglu? No Genoa, sì Supercoppa: ecco quando
"Si sono infortunati nella stessa partita ma i tempi di recupero sono ben diversi. Se per rivedere in campo Acerbi ci vorrà almeno un mese, il discorso cambia per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco non si è sottoposto ieri agli esami strumentali (al contrario del collega difensore) ma dopo la contrattura all’adduttore destro – che l’ha costretto al cambio al 10’ della sfida col Liverpool – sta migliorando decisamente e non desta preoccupazione. Calha verrà valutato di giorno in giorno ed eventualmente farà soltanto un’ecografia, ma i miglioramenti sono evidenti, anche se Cristian Chivu per precauzione dovrà fare a meno di lui contro il Genoa: Zielinski è pronto a prendere il suo posto come accaduto contro i Reds", riporta La Gazzetta dello Sport.
"Niente sfida di Marassi, dunque, per il centrocampista che invece con altissima probabilità dovrebbe seguire il resto della squadra in Arabia (partenza fissata per mercoledì 17 dicembre), lì dove Lautaro e compagni si giocheranno la Supercoppa. Difficile dire ora se Calhanoglu potrà essere subito in campo per la semifinale contro il Bologna (venerdì 19 alle 20 italiane), ora è più probabile ipotizzare un suo ritorno in campo per l’eventuale finale in programma lunedì 22 a Riad", aggiunge Gazzetta.
