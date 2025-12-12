"Si sono infortunati nella stessa partita ma i tempi di recupero sono ben diversi. Se per rivedere in campo Acerbi ci vorrà almeno un mese, il discorso cambia per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco non si è sottoposto ieri agli esami strumentali (al contrario del collega difensore) ma dopo la contrattura all’adduttore destro – che l’ha costretto al cambio al 10’ della sfida col Liverpool – sta migliorando decisamente e non desta preoccupazione. Calha verrà valutato di giorno in giorno ed eventualmente farà soltanto un’ecografia, ma i miglioramenti sono evidenti, anche se Cristian Chivu per precauzione dovrà fare a meno di lui contro il Genoa: Zielinski è pronto a prendere il suo posto come accaduto contro i Reds", riporta La Gazzetta dello Sport.