Inter, rassicurazioni su Bonny: il motivo del cambio e le condizioni dell’attaccante

Dopo aver fatto gol, Bonny è uscito dal campo nella gara col Torino al minuto 56 e in casa Inter c'è stata subito preoccupazione.
Andrea Della Sala 

Dopo aver fatto gol, Bonny è uscito dal campo nella gara col Torino al minuto 56 e in casa Inter c'è stata subito preoccupazione. Si temeva un infortunio per l'attaccante francese arrivato ieri a quota 7 gol in stagione. Dopo l'apprensione iniziale, infatti, sono arrivate subito rassicurazioni sulle condizioni del francese.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, "l'Inter ha temuto per l’infortunio di Bonny, ma non è niente di grave, solo una ferita alla gamba per una tacchettata". L'attaccante sarà quindi abile e arruolabile per la trasferta di domenica col Sassuolo.

