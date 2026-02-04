FC Inter 1908
Inter-Torino, Darmian non è a disposizione stasera: il motivo del forfait

Assenza dell'ultima ora in casa Inter per la sfida di stasera contro il Torino: forfait per Matteo Darmian, ecco il motivo
Alessandro Cosattini 

Assenza dell'ultima ora in casa Inter per la sfida di stasera contro il Torino. Nei quarti di finale di Coppa Italia in programma all'U-Power Stadium non ci sarà Matteo Darmian.

Il club nerazzurro fa sapere che Matteo Darmian non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la gara di questa sera contro il Torino a causa di una sindrome gastrointestinale acuta.

