Assenza dell'ultima ora in casa Inter per la sfida di stasera contro il Torino. Nei quarti di finale di Coppa Italia in programma all'U-Power Stadium non ci sarà Matteo Darmian.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Inter-Torino, Darmian non è a disposizione stasera: il motivo del forfait
news
Inter-Torino, Darmian non è a disposizione stasera: il motivo del forfait
Assenza dell'ultima ora in casa Inter per la sfida di stasera contro il Torino: forfait per Matteo Darmian, ecco il motivo
Il club nerazzurro fa sapere che Matteo Darmian non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la gara di questa sera contro il Torino a causa di una sindrome gastrointestinale acuta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA