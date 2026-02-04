Ange-Yoan Bonny segna l'1-0 in Coppa Italia contro il Torino, ma poi lascia il campo dolorante a inizio ripresa. Dura solo 55' la gara dell'attaccante dell'Inter, costretto al cambio nel secondo tempo: il giocatore ha lasciato il terreno sulle sue gambe, ma dolorante.
Inter-Torino, Bonny lascia il campo dolorante: ecco il motivo del cambio
Ange-Yoan Bonny segna l'1-0 in Coppa Italia contro il Torino, ma poi lascia il campo: cos'è successo all'attaccante
Mediaset da bordocampo ha spiegato che ha subito una forte tacchettata sul ginocchio, che gli ha provocato un taglio. Nulla di grave dunque, solo il dolore dovuto appunto alla ferita. Il giocatore è stato immediatamente medicato dallo staff medico nerazzurro. Un sospiro di sollievo per Chivu e l'Inter.
