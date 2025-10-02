Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: i tempi di recupero dell’ex Inter

Bellanova e Kossounou sono usciti entrambi infortunati martedì durante la partita di Champions dell'Atalanta col Club Brugge

L'esterno Raoul Bellanova e il difensore Odilon Kossounou, entrambi infortunati martedì durante la partita di Champions League dell'Atalanta col Club Brugge, torneranno dopo la sosta. Fino a tre settimane i tempi di recupero.

Bellanova, sostituito all'intervallo da Davide Zappacosta, soffre di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Kossounou, invece, ha un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare, cioè incompleta e riguardante solo una parte di tessuto, del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il nazionale ivoriano ha accusato il problema all'8' del secondo tempo, sostituito da Yunus Musah.