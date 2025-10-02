FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: i tempi di recupero dell’ex Inter

news

Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: i tempi di recupero dell’ex Inter

Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: i tempi di recupero dell’ex Inter - immagine 1
Bellanova e Kossounou sono usciti entrambi infortunati martedì durante la partita di Champions dell'Atalanta col Club Brugge
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: i tempi di recupero dell’ex Inter- immagine 2
Getty Images

L'esterno Raoul Bellanova e il difensore Odilon Kossounou, entrambi infortunati martedì durante la partita di Champions League dell'Atalanta col Club Brugge, torneranno dopo la sosta. Fino a tre settimane i tempi di recupero.

Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: i tempi di recupero dell’ex Inter - immagine 1
Getty Images

Bellanova, sostituito all'intervallo da Davide Zappacosta, soffre di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Kossounou, invece, ha un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare, cioè incompleta e riguardante solo una parte di tessuto, del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il nazionale ivoriano ha accusato il problema all'8' del secondo tempo, sostituito da Yunus Musah.

 

Leggi anche
UFFICIALE – Juventus, infortunio per Cabal: lesione al bicipite femorale, i tempi di recupero
L’Inter perde Thuram, TS: “Fin qui 5 gol in 7 partite, sarà un bel problema per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA