L’Inter perde Thuram, TS: “Fin qui 5 gol in 7 partite, sarà un bel problema per Chivu”

Sono arrivati ieri i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Marcus Thuram, dopo il problema muscolare accusato durante Inter-Slavia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sono arrivati ieri i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Marcus Thuram, dopo il problema muscolare accusato durante Inter-Slavia Praga. Come sottolinea Tuttosport, l'assenza del francese sarà un bel problema per Cristian Chivu:

Getty Images

"L’assenza del transalpino – dati alla mano – sarebbe un bel problema per Chivu, con l’allenatore rumeno che sinora ha sempre schierato titolare in questa stagione l’ex Borussia Moenchengladbach, ottenendo in cambio grandi prestazioni e l’assunto che con Marcus in campo si sia sempre partiti dall’1-0 per i nerazzurri".

Getty Images

"Thuram ha infatti siglato un totale di cinque reti (due in Europa, entrambe all'Ajax nel 2-0 di Amsterdam, e tre in campionato), fornendo anche due assist (equamente divisi tra Serie A e Champions) nelle sette partiti totali dell'Inter di questa annata".

(Fonte: Tuttosport)

