Juan Cabal è uscito nei primi minuti del primo tempo contro il Villarreal in Champions League. L'ex Verona è stato sottoposto agli esami di rito che hanno chiarito le sue condizioni e i tempi di recupero.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni UFFICIALE – Juventus, infortunio per Cabal: lesione al bicipite femorale, i tempi di recupero
news
UFFICIALE – Juventus, infortunio per Cabal: lesione al bicipite femorale, i tempi di recupero
Cabal aveva saltato quasi tutta la scorsa stagione per la lesione del legamento crociato: un altro infortunio per il bianconero
Ecco il comunicato pubblicato dalla Juventus: "Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.
Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero". Stando alle prime indicazioni, i tempi di recupero si aggirano intorno al mese e mezzo di stop. Una brutta tegola per la Juventus che dovrà fare a meno del terzino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA