Atalanta, scatta l’operazione Bayern. Intanto in tre puntano la gara con l’Inter

Martedì l'Atalanta è attesa dall'andate degli ottavi di Champions League. Intanto in tre puntano l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Dopo il pareggio contro l'Udinese, per l'Atalanta è arrivato il momento di tuffarsi nel clima Champions League. I bergamaschi martedì alla New Balance Arena affronteranno il Bayern Monaco negli ottavi di finale. 

Come riporta l'Eco di Bergamo, contro i friulani Palladino dovrà fare a meno di De Ketelaere, Raspadori, Scalvini (anche squalificato in Champions) ed Ederson. Escluso Cdk, che però domenica 8 ha iniziato ad allenarsi da solo sul campo, gli altri tre puntano la gara con l’Inter, sabato 14 a San Siro.

"Contro il Bayern dovrebbero rientrare dal 1’ alcuni dei big lasciati inizialmente a riposo con l’Udinese, a cominciare da de Roon in mediana, Zappacosta a destra e Zalewski sulla trequarti. Possibile anche il rilancio da titolare di Djimsiti in difesa accanto a Hien e a Kolasinac. In attacco probabile conferma di Scamacca".

(Eco di Bergamo)

