Paulo Dybala a Villa Stuart. Programmato per questa mattina un esame in artroscopia al ginocchio sinistro per capire meglio il problema che da oltre un mese tiene fermo l'argentino.
Continuano i problemi fisici per Dybala: sarà operato, ecco i dettagli
Programmato per questa mattina un esame in artroscopia al ginocchio sinistro per capire meglio il problema fisico di Dybala
Club e giocatore sono in attesa dell'esito. L'ultima partita, infatti, è quella con il Milan dello scorso 25 gennaio, mentre ieri il nuovo stop in allenamento visto il dolore che continuava a persistere.
Ecografie e risonanze, però, sono state ancora tutte negative, evidenziando solo l'infiammazione precedentemente diagnosticata. Per questo la necessità di un esame in artroscopia per fare chiarezza, soprattutto alla luce del dolore accusato nuovamente. Stando però alle ultime indicazioni, Dybala si opererà e starà fuori per circa un mese.
