FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Continuano i problemi fisici per Dybala: sarà operato, ecco i dettagli

news

Continuano i problemi fisici per Dybala: sarà operato, ecco i dettagli

Continuano i problemi fisici per Dybala: sarà operato, ecco i dettagli - immagine 1
Programmato per questa mattina un esame in artroscopia al ginocchio sinistro per capire meglio il problema fisico di Dybala
Matteo Pifferi Redattore 

Paulo Dybala a Villa Stuart. Programmato per questa mattina un esame in artroscopia al ginocchio sinistro per capire meglio il problema che da oltre un mese tiene fermo l'argentino.

Continuano i problemi fisici per Dybala: sarà operato, ecco i dettagli- immagine 2
Getty Images

Club e giocatore sono in attesa dell'esito. L'ultima partita, infatti, è quella con il Milan dello scorso 25 gennaio, mentre ieri il nuovo stop in allenamento visto il dolore che continuava a persistere.

Continuano i problemi fisici per Dybala: sarà operato, ecco i dettagli- immagine 3

Ecografie e risonanze, però, sono state ancora tutte negative, evidenziando solo l'infiammazione precedentemente diagnosticata. Per questo la necessità di un esame in artroscopia per fare chiarezza, soprattutto alla luce del dolore accusato nuovamente. Stando però alle ultime indicazioni, Dybala si opererà e starà fuori per circa un mese.

Leggi anche
Roma, si ferma di nuovo Dybala. Era appena rientrato in gruppo
Inter, Lautaro vuole tornare in campo. C’è una data cerchiata in rosso per il suo ritorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA