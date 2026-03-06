FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Roma, nuovo stop pesante per Dybala: ecco quanto starà fuori

news

Roma, nuovo stop pesante per Dybala: ecco quanto starà fuori

Roma, nuovo stop pesante per Dybala: ecco quanto starà fuori - immagine 1
Dybala dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane, quindi i tempi di recupero si attestano attorno ai 45 giorni
Matteo Pifferi Redattore 

Nuovo, pesante stop per Paulo Dybala.

L'artroscopia a cui è stato sottoposto questa mattina l'argentino della Roma a Villa Stuart ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Dybala dovrà  seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane.

L'esame di questa mattina al ginocchio sinistro è stato effettuato perché tutti gli altri esami diagnostici precedenti (ecografie e risonanze) non evidenziavano patologie.

Leggi anche
Continuano i problemi fisici per Dybala: sarà operato, ecco i dettagli
Roma, si ferma di nuovo Dybala. Era appena rientrato in gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA