Nuovo, pesante stop per Paulo Dybala.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Roma, nuovo stop pesante per Dybala: ecco quanto starà fuori
news
Roma, nuovo stop pesante per Dybala: ecco quanto starà fuori
Dybala dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane, quindi i tempi di recupero si attestano attorno ai 45 giorni
L'artroscopia a cui è stato sottoposto questa mattina l'argentino della Roma a Villa Stuart ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Dybala dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane.
L'esame di questa mattina al ginocchio sinistro è stato effettuato perché tutti gli altri esami diagnostici precedenti (ecografie e risonanze) non evidenziavano patologie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA