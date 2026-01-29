Nella giornata di ieri il centrocampista Barella ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare

Andrea Della Sala Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 09:46)

Nella giornata di ieri il centrocampista dell'Inter Barella ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare. Niente Cremonese e non solo.

"Due settimane senza il motorino. Cristian Chivu, passeggiando su e giù a bordocampo, sotto la neve di Dortmund, avrà pensato anche al futuro prossimo. L’Inter dovrà fare a meno di Nicolò Barella almeno per altre tre partite. Colpa di un risentimento al muscolo psoas della coscia destra. L’azzurro, sei assist e un gol in 29 partite stagionali, si è fermato ad Appiano durante la rifinitura di martedì e ha saltato la trasferta di Dortmund", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Non prenderà parte alle prossime sfide di inizio febbraio contro Cremonese, Torino e Sassuolo. Due di campionato e una di Coppa Italia, quella contro i granata (si giocherà a Monza il 4 febbraio). Il suo infortunio, ovviamente pesante, si unisce a quelli di Calhanoglu e Dumfries, altri due titolari. Barella proverà a recuperare per la sfida contro la Juventus in programma nel weekend del 14 e 15 febbraio, così come il turco. Per l’olandese, invece, ci vorrà ancora un po’, anche se sta migliorando", sottolinea La Gazzetta.