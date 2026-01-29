FC Inter 1908
Nella giornata di ieri il centrocampista Barella ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare
Nella giornata di ieri il centrocampista dell'Inter Barella ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare. Niente Cremonese e non solo.

"Due settimane senza il motorino. Cristian Chivu, passeggiando su e giù a bordocampo, sotto la neve di Dortmund, avrà pensato anche al futuro prossimo. L’Inter dovrà fare a meno di Nicolò Barella almeno per altre tre partite. Colpa di un risentimento al muscolo psoas della coscia destra. L’azzurro, sei assist e un gol in 29 partite stagionali, si è fermato ad Appiano durante la rifinitura di martedì e ha saltato la trasferta di Dortmund", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Non prenderà parte alle prossime sfide di inizio febbraio contro Cremonese, Torino e Sassuolo. Due di campionato e una di Coppa Italia, quella contro i granata (si giocherà a Monza il 4 febbraio). Il suo infortunio, ovviamente pesante, si unisce a quelli di Calhanoglu e Dumfries, altri due titolari. Barella proverà a recuperare per la sfida contro la Juventus in programma nel weekend del 14 e 15 febbraio, così come il turco. Per l’olandese, invece, ci vorrà ancora un po’, anche se sta migliorando", sottolinea La Gazzetta.

 

 

