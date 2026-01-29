Barella stop: out per due settimane, l’Inter ha un piano. E su Calhanoglu…

Il centrocampista sardo si è fermato per un problema muscolare, sarà out per due settimane

Cristian Chivu dovrà fare a meno di Nicolò Barella per qualche giorno. Il centrocampista ha riportato un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Come riporta il Corriere dello Sport , lo stop del centrocampista sardo si aggirerà attorno alle due settimane, con la necessità di dover saltare sicuramente la trasferta di domenica a Cremona e poi la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia con il Torino.

"Al momento nei piani dell’Inter c’è la possibilità di avere un rientro soft del sardo contro il Sassuolo, per poi averlo al meglio contro la Juve a metà febbraio. Per Barella si tratta del primo infortunio stagionale e la prossima partita di campionato sarà la prima a essere saltata dopo aver registrato 22 presenze di fila, di cui 19 da titolare. Alla vigilia della trasferta europea la sua assenza si è aggiunta a quella di Calhanoglu, l’altro punto fermo del centrocampo interista, i cui tempi dovrebbero essere gli stessi di quelli dell’ex Cagliari, con il rientro in gruppo previsto per settimana prossima. Anche lui dunque ha il mirino puntato su Sassuolo e soprattutto Juve".