Nicolò Barella non è partita per Dortmund per un problema muscolare accusato nell'allenamento della vigilia ad Appiano Gentile. Ecco le sue condizioni e i tempi di recupero:

“Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

I TEMPI DI RECUPERO

"Con questo comunicato l'Inter ha annunciato l'esito dei controlli a cui si è sottoposto in mattinata Barella. Nulla di particolarmente preoccupante per il centrocampista nerazzurro, che però sarà costretto a restare ai box non soltanto nella gara in programma questa sera contro il Borussia Dortmund - per la quale non è stato convocato -, ma anche nel match in programma domenica alle 18, contro la Cremonese e la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Chivu proverà a riaverlo al top per la sfida di metà febbraio contro la Juventus", sottolinea Gazzetta.it.