Nicolò Barella non è partita per Dortmund per un problema muscolare accusato nell'allenamento della vigilia ad Appiano Gentile
Andrea Della Sala Redattore 

Nicolò Barella non è partita per Dortmund per un problema muscolare accusato nell'allenamento della vigilia ad Appiano Gentile. Ecco le sue condizioni e i tempi di recupero:

“Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

"Con questo comunicato l'Inter ha annunciato l'esito dei controlli a cui si è sottoposto in mattinata Barella. Nulla di particolarmente preoccupante per il centrocampista nerazzurro, che però sarà costretto a restare ai box non soltanto nella gara in programma questa sera contro il Borussia Dortmund - per la quale non è stato convocato -, ma anche nel match in programma domenica alle 18, contro la Cremonese e la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Chivu proverà a riaverlo al top per la sfida di metà febbraio contro la Juventus", sottolinea Gazzetta.it.

