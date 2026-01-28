Il centrocampista dell'Inter Barella non è partito per Dortmund per via di un problema muscolare. Questo l'esito degli esami sostenuti oggi
Il centrocampista dell'Inter non è partito per Dortmund per via di un problema muscolare. Questo l'esito degli esami sostenuti oggi
Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.
