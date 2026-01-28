FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni UFFICIALE – Barella, l’esito degli esami: “Lieve risentimento al muscolo psoas”. Le condizioni…

news

UFFICIALE – Barella, l’esito degli esami: “Lieve risentimento al muscolo psoas”. Le condizioni…

UFFICIALE – Barella, l’esito degli esami: “Lieve risentimento al muscolo psoas”. Le condizioni… - immagine 1
Il centrocampista dell'Inter non è partito per Dortmund per via di un problema muscolare. Questo l'esito degli esami sostenuti oggi
Andrea Della Sala Redattore 

Il centrocampista dell'Inter Barella non è partito per Dortmund per via di un problema muscolare. Questo l'esito degli esami sostenuti oggi

UFFICIALE – Barella, l’esito degli esami: “Lieve risentimento al muscolo psoas”. Le condizioni…- immagine 2
Getty Images

Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Leggi anche
Infortunio Barella, Palmeri: “Secondo me non lo rivediamo in campo prima di…”
Sky – Inter, Barella fuori contro il Borussia Dortmund: ecco chi potrebbe sostituirlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA