"Alessandro Bastoni ha corso insieme a uno dei preparatori atletici sul campo accanto a quello dove si allenavano i compagni. La caviglia fa meno male e lui stesso ha detto che il dolore è gestibile passando accanto al ct Gattuso, al suo vice Riccio e allo staff medico. Non vuole dire che sarà sicuramente in campo dal 1' a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, ma in vista di giovedì comunque c'è una speranza (qui il nostro focus sull'Irlanda del Nord). Gattuso in conferenza aveva detto che l'interista da ieri era a Coverciano a lavorare per recuperare e i due giri di corsa dopo le terapie confermano che la direzione è quella giusta. Bastoni vuole fare il possibile per esserci", si legge.