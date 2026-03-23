"Bastoni poco fa sul campo ha fatto un paio di giri di prova, ha provato a spingere un po’ sulla caviglia. Tutti giri con curve a sinistra per lavorare su quella caviglia. Vicino c’era Gattuso che vedeva col suo vice e il medico, andava a discreta andatura. Sembrava una corsa abbastanza fluida.

“Com’è la situazione?”, ha chiesto Gattuso. E Bastoni ha risposto: “È gestibile, è gestibile”. Una gran bella notizia questa verso le prove di 3-5-2 che inizieranno domani", ha detto l'inviato di Sky Marco Nosotti.