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Sky – Nazionale, Bastoni testa la caviglia in campo. E nel botta e risposta con Gattuso ha detto…

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Alessandro Bastoni giovedì vuole esserci a tutti i costi contro l'Irlanda del Nord: ecco cos'ha detto a Gattuso sulle sue condizioni
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Nazionale, Bastoni testa la caviglia in campo. E nel botta e risposta con Gattuso ha detto…- immagine 2
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Alessandro Bastoni giovedì vuole esserci a tutti i costi contro l'Irlanda del Nord. Arrivano aggiornamenti importanti da Sky Sport sulle condizioni del difensore dell'Inter.

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"Bastoni poco fa sul campo ha fatto un paio di giri di prova, ha provato a spingere un po’ sulla caviglia. Tutti giri con curve a sinistra per lavorare su quella caviglia. Vicino c’era Gattuso che vedeva col suo vice e il medico, andava a discreta andatura. Sembrava una corsa abbastanza fluida.

“Com’è la situazione?”, ha chiesto Gattuso. E Bastoni ha risposto: “È gestibile, è gestibile”. Una gran bella notizia questa verso le prove di 3-5-2 che inizieranno domani", ha detto l'inviato di Sky Marco Nosotti.

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