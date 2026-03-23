"È un segnale, non basta per garantirci la qualificazione al Mondiale 2026 o spegnere l’allarme, ma qualcosa significa. Nessuno degli azzurri molla o ha intenzione di tornare indietro, arrendendosi all’emergenza. Uno spirito da Mondiale. Tutti a Coverciano, a costo di presentarsi zoppicando, come è capitato a Bastoni, tibia dolorante dal derby di San Siro, oppure a Mancini, centrale della Roma, ieri sostituito nell’intervallo per un fastidio al polpaccio sinistro. Le buone notizie sono arrivate da Wembley. Calafiori è entrato negli ultimi 25 minuti della finale di Carabao Cup", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Gattuso ha uno spirito positivo e oggi, aprendo il raduno di Coverciano, cercherà di trasmettere coraggio e fiducia, ma la fragilità arretrata dell’Italia già lo preoccupava da mesi per l’assenza di un vero marcatore. Ora rischia di presentarsi all’appuntamento decisivo con una difesa da inventare, senza una guida di provata esperienza. Mancini era sofferente al polpaccio già dagli ottavi europei con il Bologna, problema “non grave” secondo il report della Roma rimbalzato in serata dall’Olimpico, solo un affaticamento, ma dovrà sottoporsi ai controlli e va tenuto in dubbio. Stesso discorso per Bastoni, esentato da Chivu per la sfida del Franchi. Avverte dolore nel calciare. Gattuso dovrà decidere se forzarne il recupero o preservarlo per l’eventuale finale del 31 marzo. Oggi la difesa a tre sarebbe formata da Scalvini, Buongiorno e Calafiori. Gatti e Coppola le due alternative".