Cagliari, Pisacane senza Zappa e Luvumbo. Stadio tutto esaurito per l’Inter

"Fuori dai giochi Zappa, ai box, ma ancora per poco, Luvumbo, così come Radunovic e Pintus. Tutti gli altri in ritiro da ieri ad Assemini: tutto esaurito questa sera contro l’Inter. Oggi Pisacane dirigerà una leggera seduta di risveglio muscolare. Zappa, uscito anzitempo nella sfida di Coppa Italia con il Frosinone, ha una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Salterà Inter e Udinese e potrebbe tornare in casa contro il Bologna, dopo la sosta per le nazionali. Luvumbo da martedì sarà in gruppo, disponibile dopo tre settimane di stop".