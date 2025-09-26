L'Inter si prepara per la sfida di Cagliari di sabato sera. Serve dare continuità alla doppia vittoria ottenuta con Ajax e Sassuolo. Chivu sa che è un momento importante e che non si può permettere altri passi falsi per non allontanarsi troppo dalla vetta, anche se siamo solo all'inizio della stagione.
Inter, Chivu alla Pinetina: "Rispetto per questi ragazzi". Le parole del tecnico ad Appiano
Mister Chivu si è mostrato subito molto carico con la squadra ma anche con i presenti all'allenamento ad Appiano Gentile
L'Inter ha ripreso ieri ad allenarsi, dopo il giorno libero di martedì, e mister Chivu si è mostrato subito molto carico con la squadra ma anche con i presenti all'allenamento alla Pinetina. Girandosi verso le tribune ha urlato: "Per favore rispettate questi che lavorano, non voglio sentire la domenica altre cose... Sennò andate a Milanello".
