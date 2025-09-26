FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, Chivu alla Pinetina: “Rispetto per questi ragazzi”. Le parole del tecnico ad Appiano

news

Inter, Chivu alla Pinetina: “Rispetto per questi ragazzi”. Le parole del tecnico ad Appiano

Inter, Chivu alla Pinetina: “Rispetto per questi ragazzi”. Le parole del tecnico ad Appiano - immagine 1
Mister Chivu si è mostrato subito molto carico con la squadra ma anche con i presenti all'allenamento ad Appiano Gentile
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter si prepara per la sfida di Cagliari di sabato sera. Serve dare continuità alla doppia vittoria ottenuta con Ajax e Sassuolo. Chivu sa che è un momento importante e che non si può permettere altri passi falsi per non allontanarsi troppo dalla vetta, anche se siamo solo all'inizio della stagione.

Inter Chivu
Getty Images

L'Inter ha ripreso ieri ad allenarsi, dopo il giorno libero di martedì, e mister Chivu si è mostrato subito molto carico con la squadra ma anche con i presenti all'allenamento alla Pinetina. Girandosi verso le tribune ha urlato: "Per favore rispettate questi che lavorano, non voglio sentire la domenica altre cose... Sennò andate a Milanello".

Leggi anche
Slot: “Leoni resterà fuori circa un anno. Non c’è un aspetto positivo ma è giovane...
Sky – Inter, Bonny ancora a parte: la situazione verso Cagliari. Ecco come sta Lautaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA