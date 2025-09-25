Si è appena concluso l'allenamento dell'Inter, che questa mattina ha lavorato ad Appiano Gentile per preparare la partita di sabato a Cagliari

Si è appena concluso l'allenamento dell'Inter, che questa mattina ha lavorato ad Appiano Gentile per preparare la partita di sabato sera in trasferta sul campo del Cagliari.

Gli aggiornamenti arrivano soprattutto da Bonny, che ieri aveva lavorato a parte per un problemino alla caviglia. Ebbene, secondo quanto riferisce Sky Sport, anche oggi l'attaccante francese ha svolto allenamento personalizzato, ma a buon ritmo e intensità. Il calciatore, stando alle ultime, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo nella giornata di domani, in tempo dunque per partire insieme al resto della squadra alla volta della Sardegna.

Chi invece ha spinto e muore dalla voglia di tornare in campo dall'inizio è Lautaro Martinez, che sta definitivamente smaltendo il problema alla schiena che lo aveva condizionato nei giorni scorsi e che quindi non dovrebbe impedirgli di tornare titolare accanto a Marcus Thuram in attacco. Resta comunque in corsa Pio Esposito, che sabato sera vivrà una serata particolare, quando affronterà il fratello Sebastiano, trasferitosi in estate al Cagliari.