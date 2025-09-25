Si è appena concluso l'allenamento dell'Inter, che questa mattina ha lavorato ad Appiano Gentile per preparare la partita di sabato sera in trasferta sul campo del Cagliari.
Sky – Inter, Bonny ancora a parte: la situazione verso Cagliari. Ecco come sta Lautaro
Gli aggiornamenti arrivano soprattutto da Bonny, che ieri aveva lavorato a parte per un problemino alla caviglia. Ebbene, secondo quanto riferisce Sky Sport, anche oggi l'attaccante francese ha svolto allenamento personalizzato, ma a buon ritmo e intensità. Il calciatore, stando alle ultime, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo nella giornata di domani, in tempo dunque per partire insieme al resto della squadra alla volta della Sardegna.
Chi invece ha spinto e muore dalla voglia di tornare in campo dall'inizio è Lautaro Martinez, che sta definitivamente smaltendo il problema alla schiena che lo aveva condizionato nei giorni scorsi e che quindi non dovrebbe impedirgli di tornare titolare accanto a Marcus Thuram in attacco. Resta comunque in corsa Pio Esposito, che sabato sera vivrà una serata particolare, quando affronterà il fratello Sebastiano, trasferitosi in estate al Cagliari.
