Il giocatore che, in estate, è passato al Liverpool si è fatto male all'esordio e l'allenatore gialloblù gli ha mandato il suo messaggio

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 22:46)

Un momento difficile per Giovanni Leoni che si è rotto il crociato nel giorno del suo debutto con il Liverpool. Dopo la partita di Coppa Italia contro lo Spezia vinta ai rigori, Carlos Cuesta, allenatore del Parma ha preso parola, alla fine della conferenza stampa post gara, per mandare un messaggio proprio al giovane difensore italiano (seguito in estate dall'Inter) che si è fatto male e dovrà superare una lunga fase di riabilitazione.

«Volevo inviare un messaggio da parte mia e di tutto il Parma a Giovanni Leoni per l'infortunio. Mi chiedevano prima qual è la cosa peggiore di oggi e la cosa peggiore di oggi è sapere cosa è successo e la gravità (dell'infortunio.ndr). Gli vogliamo mandare tanta forza. Lui è un ragazzo speciale e che è destinato a grandi cose e sono convinto che questa semplicemente sarà un'opportinità di crescita nella difficoltà, un passo che lo renderà più forte», ha detto il giovane allenatore.

«Poi potrà tornare a dare al calcio italiano e al calcio mondiale tante soddisfazioni perché è un ragazzo incredibile e saremo qua per aiutarlo come hanno fatto tanti ragazzi che l'hanno già chiamato. Gli mandiamo tutta la nostra forza», ha concluso.

(Fonte: SM)