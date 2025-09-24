Il calciatore si è fatto male all'esordio con la maglia del Liverpool e dovrà restare fuori diversi mesi

La Gazzetta dello Sport parla di prime indiscrezioni sulle condizioni di Giovanni Leoni. Ne ha parlato anche l'allenatore del Liverpool nelle scorse ore. La diagnosi che dovrebbe arrivare sarebbe quella di 'rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Era la sua prima presenza con il club inglese: è arrivato in estate in Inghilterra, la Premier a 18 anni, un sogno realizzato e interrotto da un infortunio incredibile. Perché serviranno mesi di riabilitazione per tornare in forma.