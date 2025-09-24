La Gazzetta dello Sport parla di prime indiscrezioni sulle condizioni di Giovanni Leoni. Ne ha parlato anche l'allenatore del Liverpool nelle scorse ore. La diagnosi che dovrebbe arrivare sarebbe quella di 'rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Era la sua prima presenza con il club inglese: è arrivato in estate in Inghilterra, la Premier a 18 anni, un sogno realizzato e interrotto da un infortunio incredibile. Perché serviranno mesi di riabilitazione per tornare in forma.
GdS – Leoni, diagnosi impietosa: le prime indiscrezioni dicono rottura del crociato
Il calciatore si è fatto male all'esordio con la maglia del Liverpool e dovrà restare fuori diversi mesi
"In quei 79’, aveva già dimostrato che i Reds avevano fatto bene per investire 30 milioni su di lui prendendolo dal Parma e portandolo in Premier ad imparare da Virgil Van Dijk, il suo idolo. L’infortunio ha rimandato questo progetto", scrive la rosea che parla delle indiscrezioni sull'infortunio del ragazzo. I
(Fonte: gazzetta.it)
