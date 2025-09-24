Per il giovane azzurro si sospetta la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che significherebbe almeno nove mesi di stop forzato. Era stato lo stesso Arne Slot, al termine della partita, ad ipotizzare la serietà dell'infortunio che Leoni si è procurato da solo, a causa di un movimento innaturale del ginocchio.

"Giovanni negli spogliatoi era sconsolato perché aveva pessime sensazioni. Dobbiamo aver prudenza e aspettare la risonanza magnetica, ma i giocatori spesso avvertono meglio di chiunque altro questo tipo di infortuni".