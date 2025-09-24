FC Inter 1908
FCIN1908 – Inter, oggi niente allenamento per Bonny: il motivo

L'Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la quinta giornata di campionato. Assente Bonny
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Ajax e Sassuolo.

Dall'allenamento odierno è emersa una notizia non positiva per Chivu. Stando a quanto appreso da Fcinter1908.it, Ange-Yoan Bonny, infatti, non si allenato con il resto della squadra per un problema alla caviglia.

In attesa anche di aggiornamenti nei prossimi giorni, Bonny potrebbe saltare la trasferta di Cagliari. L'ex Parma, finora, ha collezionato 5 presenze e 72 minuti totali, con un gol, quello al Torino all'esordio in campionato.

