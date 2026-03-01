Quattordici vittorie in quindici partite. Sono i numeri impressionanti dell'Inter in campionato. Contro il Genoa è arrivata l'ottava vittoria consecutiva , gara sbloccata dal solito e imprescindibile Dimarco. L'unico neo della serata è stato l'infortunio di Bonny.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Bonny, situazione da monitorare: non verrà preso alcun rischio contro il Como
news
Sky – Bonny, situazione da monitorare: non verrà preso alcun rischio contro il Como
Nel corso di Inter-Genoa, l'attaccante è uscito per un problema
Sky Sport offre questo aggiornamento sulle condizioni del francese: "Da monitorare la situazione di Bonny che ieri è uscito per un piccolo problema. Sicuramente non verrà preso alcun rischio contro il Como in Coppa Italia, avendo fuori Lautaro l'Inter non può permettersi di perdere un altro attaccante. Chivu spera di riaverlo il prima possibile".
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA