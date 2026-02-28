Genoa, De Rossi perde un titolarissimo per la sfida contro l’Inter

Il Genoa ha reso noto i nomi dei 24 giocatori convocati per la gara delle 20:45 contro l’Inter a San Siro

Il Genoa ha reso noto i nomi dei 24 giocatori convocati per la gara delle 20:45 contro l’Inter a San Siro, match valido per la 27° giornata di Serie A.

Non è presente, in questa lista, Norton-Cuffy, uno dei giocatori di maggior spicco per il Grifone e accostato anche all'Inter durante il periodo di mercato come possibile alternativa di Dumfries qualora l'olandese fosse andato al Liverpool.