Genoa, De Rossi perde un titolarissimo per la sfida contro l’Inter

Il Genoa ha reso noto i nomi dei 24 giocatori convocati per la gara delle 20:45 contro l’Inter a San Siro
Matteo Pifferi Redattore 

Il Genoa ha reso noto i nomi dei 24 giocatori convocati per la gara delle 20:45 contro l’Inter a San Siro, match valido per la 27° giornata di Serie A.

Non è presente, in questa lista, Norton-Cuffy, uno dei giocatori di maggior spicco per il Grifone e accostato anche all'Inter durante il periodo di mercato come possibile alternativa di Dumfries qualora l'olandese fosse andato al Liverpool.

Oltre a Norton-Cuffy, non è stato neanche convocato Otoa, anche lui alle prese con un infortunio e non ancora recuperato. Ecco la lista dei convocati di Daniele De Rossi per Inter-Genoa.

