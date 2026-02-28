FC Inter 1908
Inter, problema fisico per Bonny e cambio obbligato: condizioni da valutare

Ange-Yoan Bonny costretto al cambio in Inter-Genoa: problema fisico e cambio obbligato, condizioni da valutare nelle prossime ore
Ange-Yoan Bonny costretto al cambio in Inter-Genoa. Problema fisico per l'attaccante, che dopo aver tentato uno scatto sulla fascia ha rallentato e poi non ha più corso in modo fluido, fino a chiedere la sostituzione.

Condizioni di Bonny da valutare nelle prossime ore: seguiranno aggiornamenti sull'entità dello stop, appena arrivato in panchina ha messo il ghiaccio sulla parte alta del polpaccio destro. Al suo posto è entrato in campo Diouf al 76'.

