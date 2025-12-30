Il rientro di Acerbi e le ultimissime sul percorso di recupero di Bonny: ecco le novità dall'infermeria di casa Inter per Gazzetta

Alessandro Cosattini Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 08:32)

Un recupero importante per Cristian Chivu dall'infermeria della sua Inter, ma continua a pesare l'assenza di Ange-Yoan Bonny in attacco. Ecco le ultime della Gazzetta dello Sport: "Il ritorno da Bergamo ha portato é diverse buone notizie per Cristian Chivu. E al di là di quelle puramente di campo dopo quanto visto alla New Balance Arena, da altri campi, cioè quelli di Appiano Gentile, un’altra buona nuova ha allietato il day after della gara contro l’Atalanta: Francesco Acerbi ieri è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni.

Riecco Acerbi — Nella tabella di marcia in vista del prossimo impegno di campionato (Inter-Bologna, domenica 4 gennaio alle 20.45), l’allenatore nerazzurro potrà dunque togliere dalla casella degli infortunati il difensore 37enne che si era fermato alla mezz’ora della partita contro il Liverpool ed è stato costretto a saltare le ultime tre partite (semifinale di Supercoppa compresa) per l’infortunio al bicipite femorale. Difficile dire adesso se Acerbi tornerà subito titolare contro la squadra di Italiano a San Siro – dipenderà dai prossimi allenamenti – ma convocabile sì. Una boccata d’ossigeno per la difesa in vista di un gennaio fitto di appuntamenti: 8 partite in 24 giorni tra Serie A e le ultime due della fase a girone di Champions League, decisive per la qualificazione diretta agli ottavi.

Più tempo per Bonny — Per Bonny invece ci vorrà più tempo: il francese ieri ha svolto ancora lavoro a parte. Nel mirino c’è il Parma, che affronterebbe per la prima volta da ex, ma la parola d’ordine per Chivu è «cautela». Nessun rischio, nessuna voglia di affrettare i tempi o andare incontro a ricadute; ecco perché il big match in casa contro il Napoli alla giornata successiva può essere la vera data da cerchiare in rosso sul calendario. Oggi e domani si lavora ancora ad Appiano: due sedute mattutine per Lautaro e compagni prima del riposo che Chivu concederà alla squadra il 1° gennaio", si legge.