"L’Inter ha ancora negli occhi il sinistro bergamasco di Lautaro, agevolato dall’assist che non ti aspetteresti mai da un Marcantonio come Pio. A questa accoppiata dall’interessante sintonia, andrebbe aggiunto anche il lavoro precedente di Marcus Thuram, che aveva punto l’Atalanta nel primo tempo. In questo quadro di insieme, però, si rischia quasi di dimenticare l’altro pezzo del quadrilatero d’attacco nerazzurro, quello che non c’era nella trasferta post-natalizia. Per fortuna di Chivu, l’unica punta al momento fuori per infortunio migliora a vista d’occhio e potrebbe pure tornare più in fretta del previsto. Ieri Ange-Yoan Bonny era in campo da solo, assieme a Matteo Darmian , l’altro infortunato della compagnia vicino al recupero: nel dettaglio, il francesino 22enne potrebbe addirittura rientrare in gruppo a ridosso della partita contro il Bologna del 4 gennaio . Ovviamente, non sarebbe convocabile per quella data, ma aumenterebbero le possibilità di viaggiare verso l’amata Parma, la prima patria italiana dove i nerazzurri giocano il 7 gennaio", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Da quando ha sentito girare il ginocchio in allenamento prima di Natale, Bonny ha avuto questo chiodo fisso in testa: non perdersi il ritorno a Parma, indipendentemente dalla possibilità di giocare dall’inizio. Gli esami dello staff medico hanno poi tolto ogni paura e hanno consentito di sperare in questo lieto fine. Non c’è nessuno che possa capire più di Chivu, allenatore-papà di “Angelo” proprio in Emilia, ma il tecnico romeno ha segnato un’altra data in rosso: vuole il figlioccio francese al massimo dei giri l’11 col Napoli. Non sarebbe male, però, mettere sulle gambe qualche minuto, ancor di più nello stadio in cui tutto è iniziato per il tecnico e per il suo pupillo", aggiunge Gazzetta.