Cristian Chivu recupera i pezzi. Non solo Acerbi, già tornato in gruppo, e Bonny, ormai prossimo al rientro per Parma-Inter.
Inter, ecco finalmente la data del rientro di Darmian. E novità anche su Dumfries
"La sfida contro il Parma potrebbe segnare un altro recupero importante, quello di Matteo Darmian, anche se si procede con enorme cautela. La speranza è che anche lui possa rientrare a lavorare in gruppo entro il termine di questa settimana per poi essere presente il 7 gennaio, ma il suo rientro è comunque molto prossimo.
Se Darmian non dovesse farcela a rientrare contro il Parma, dovrebbe comunque essere a disposizione per la partita successiva, quella dell’11 gennaio contro il Napoli.
A quel punto, incrociando le dita, gli unici a proseguire con un iter riabilitativo sarebbero Dumfries e Palacios: l’olandese rientrerà dall’Olanda attorno al 20 di gennaio per poi iniziare una serie di step che dovrebbero riportarlo in campo nella prima decina di marzo. L’argentino, invece, potrebbe essere pronto tra un paio di settimane", scrive Pasquale Guarro su Calciomercato.com.
