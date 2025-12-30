FCIN1908 / Tempi lunghi per Bonny? Falso, ecco quando tornerà in campo

Nelle ultime ore, si era diffusa una certa preoccupazione sulle condizioni dell'attaccante francese. Ma non è così

"A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima".