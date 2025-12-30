FC Inter 1908
FCIN1908 / Tempi lunghi per Bonny? Falso, ecco quando tornerà in campo

Nelle ultime ore, si era diffusa una certa preoccupazione sulle condizioni dell'attaccante francese. Ma non è così
"A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima".

Questo il comunicato con cui l'Inter annunciava lo stop per Ange-Yoan Bonny. Nelle ultime ore, si era diffusa una certa preoccupazione sulle condizioni dell'attaccante francese. In realtà, però, lo stop di Bonny sarà relativamente breve.

Quando tornerà a disposizione di Chivu

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, infatti, Bonny tornerà a lavorare in gruppo prima della partita contro il Bologna ma sarà a totale disposizione solo per la sfida di Parma

