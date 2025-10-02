"Almeno un paio di settimane per il francese, che potrebbe però anche prolungarsi sino a un mese. È questo l’esito degli esami a cui ieri si è sottoposto Thuram, che dunque salterà sicuramente la gara di campionato dell'Inter in programma sabato contro la Cremonese e sarà esentato dalle sfide della sua nazionale (...). L’obiettivo di Thuram è di provare a essere abile e arruolabile per la trasferta di Roma di sabato 18 per il primo incontro dei nerazzurri dopo la sosta, ma la realtà dei fatti è che il suo recupero per la partita nella capitale contro i giallorossi pare appeso ad un filo sottilissimo".