L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Marcus Thuram dopo l'esito degli esami strumentali a seguito del problema muscolare accusato dall'attaccante dell'Inter durante la partita dello Slavia Praga. Scrive il quotidiano:
TS: “Thuram, rientro con la Roma appeso a un filo. Ecco quando può effettivamente tornare”
"Almeno un paio di settimane per il francese, che potrebbe però anche prolungarsi sino a un mese. È questo l’esito degli esami a cui ieri si è sottoposto Thuram, che dunque salterà sicuramente la gara di campionato dell'Inter in programma sabato contro la Cremonese e sarà esentato dalle sfide della sua nazionale (...). L’obiettivo di Thuram è di provare a essere abile e arruolabile per la trasferta di Roma di sabato 18 per il primo incontro dei nerazzurri dopo la sosta, ma la realtà dei fatti è che il suo recupero per la partita nella capitale contro i giallorossi pare appeso ad un filo sottilissimo".
"Qualora non riuscisse a scendere in campo all’Olimpico, Cristian Chivu potrebbe decidere di preservare il suo 9 per la super sfida di Serie A contro il Napoli del prossimo 25 ottobre, facendo quindi a meno di Thuram anche martedì 21, quando ci sarà il terzo match di questa Champions e i nerazzurri affronteranno in Belgio l'Union Saint-Gilloise".
(Fonte: Tuttosport)
