TS: “Thuram, rientro con la Roma appeso a un filo. Ecco quando può effettivamente tornare”

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Marcus Thuram dopo l'esito degli esami strumentali
Marco Macca
L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Marcus Thuram dopo l'esito degli esami strumentali a seguito del problema muscolare accusato dall'attaccante dell'Inter durante la partita dello Slavia Praga. Scrive il quotidiano:

"Almeno un paio di settimane per il francese, che potrebbe però anche prolungarsi sino a un mese. È questo l’esito degli esami a cui ieri si è sottoposto Thuram, che dunque salterà sicuramente la gara di campionato dell'Inter in programma sabato contro la Cremonese e sarà esentato dalle sfide della sua nazionale (...). L’obiettivo di Thuram è di provare a essere abile e arruolabile per la trasferta di Roma di sabato 18 per il primo incontro dei nerazzurri dopo la sosta, ma la realtà dei fatti è che il suo recupero per la partita nella capitale contro i giallorossi pare appeso ad un filo sottilissimo".

"Qualora non riuscisse a scendere in campo all’Olimpico, Cristian Chivu potrebbe decidere di preservare il suo 9 per la super sfida di Serie A contro il Napoli del prossimo 25 ottobre, facendo quindi a meno di Thuram anche martedì 21, quando ci sarà il terzo match di questa Champions e i nerazzurri affronteranno in Belgio l'Union Saint-Gilloise".

(Fonte: Tuttosport)

