Slot: “Leoni resterà fuori circa un anno. Non c’è un aspetto positivo ma è giovane e…”

L'allenatore, in conferenza stampa, ha confermato che per il giovane difensore italiano che si è rotto il crociato la stagione è finita
Eva A. Provenzano
Arne Slot conferma, per Giovanni Leoni è già finita la stagione. «Si è rotto il legamento crociato anteriore, quindi dovrà stare fuori per circa un anno. Nuovo club, nuovo paese, giocare così bene alla prima partita non è un aspetto positivo, ma è ancora così giovane e ha ancora tanti anni davanti a sé dopo un infortunio così terribile», ha detto l'allenatore del Liverpool, il club nel quale il difensore italiano è arrivato in estate.

Nel giorno del suo esordio con la maglia del club inglese il calciatore si è infortunato ed è uscito in barella. La diagnosi è stata senza pietà per il giovane ragazzon che è stato seguito anche dalle big italiane, compresa l'Inter, prima di scegliere la Premier League.

L'aiuto dei compagni

A Slot è stato chiesto se sarà utile per Leoni avere il supporto dei compagni di squadra del Liverpool che si sono ripresi da infortuni simili e hanno dimostrato che è possibile tornare allo stesso livello di prima. «Penso che quest'ultima cosa aiuti sicuramente e ne abbiamo alcuni esempi con Virgil van Dijk e Joe Gomez, e ce ne sono molti altri in tutto il mondo» ha aggiunto l'allenatore.

«Ecco perché ho detto che l'aspetto positivo è che ha ancora 18 anni, quindi ha ancora molto tempo davanti a sé. Se ti fai un infortunio del genere quando sei vicino al ritiro, forse le cose diventano molto più difficili. Ma in entrambe le situazioni è tutt'altro che un infortunio ideale. Penso che la cosa principale e più importante siano il lavoro dei medici che eseguiranno l'intervento, poi in secondo luogo quelli che si occuperanno della convalescenza e della riabilitazione. Ma è sempre bello se puoi farlo in un ambiente con giocatori che hanno vissuto anche loro questa esperienza, possono darti la giusta energia, magari in certi momenti. E penso che i nostri giocatori abbiano già dimostrato negli ultimi due giorni molta compassione nei suoi confronti e non smetteranno di farlo anche l'anno prossimo», ha sottolineato il tecnico. 

(Fonte: liverpoolfc.com)

