Nella giornata di giovedì sono attesi gli esami strumentali per i due giocatori dell’Inter che si sono infortunati nel match contro il Liverpool.

Sensazioni diverse sugli stop muscolari di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi secondo Sky Sport: per il primo la speranza è che si sia fermato per tempo e lo stop sia di lieve conto dunque. Rischiano invece di essere più lunghi i tempi di recupero per il difensore centrale, ma anche in questo caso se ne saprà di più dopo i controlli di domani.