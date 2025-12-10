FC Inter 1908
Sky – Calhanoglu e Acerbi, domani gli esami in casa Inter: le sensazioni sui due infortuni

Calhanoglu e Acerbi
Nella giornata di giovedì sono attesi gli esami strumentali per i due giocatori dell’Inter che si sono infortunati nel match contro il Liverpool.

Sensazioni diverse sugli stop muscolari di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi secondo Sky Sport: per il primo la speranza è che si sia fermato per tempo e lo stop sia di lieve conto dunque. Rischiano invece di essere più lunghi i tempi di recupero per il difensore centrale, ma anche in questo caso se ne saprà di più dopo i controlli di domani.

Fiato sospeso in casa Inter sulle condizioni dei due giocatori nerazzurri visti i tanti impegni ravvicinati della squadra di Cristian Chivu.

