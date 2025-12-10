FC Inter 1908
FCIN1908 / Calhanoglu e Acerbi, grossa differenza negli infortuni: la situazione in casa Inter

Le ultime sui due giocatori nerazzurri, che ieri hanno dovuto abbandonare il campo
Sabine Bertagna Vice direttore 

La sconfitta con il Liverpool ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter per almeno un paio di motivi. Impossibile commentare il match, giocato ieri a San Siro, senza parlare di uno scellerato rigore fischiato contro l'Inter per un presunto fallo di Alessandro Bastoni. Ma questo, purtroppo, non è l'unico motivo che genera amarezza. Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi hanno infatti dovuto abbandonare il campo per infortunio.

Le ultime su Calhanoglu e Acerbi

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, la speranza per Hakan Calhanoglu è che si sia fermato in tempo. Il centrocampista turco ha accusato una contrattura all'adduttore destro e verrà valutato. Si spera che non abbia bisogno di esami. Per quanto riguarda invece Francesco Acerbi si parla invece di un risentimento ai flessori della coscia destra; il difensore si sottoporrà ad esami. Per i tempi di rientro sarà necessario attendere gli esiti e le valutazioni dei prossimi giorni.

 

