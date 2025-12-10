La sconfitta con il Liverpool ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter per almeno un paio di motivi. Impossibile commentare il match, giocato ieri a San Siro, senza parlare di uno scellerato rigore fischiato contro l' Inter per un presunto fallo di Alessandro Bastoni . Ma questo, purtroppo, non è l'unico motivo che genera amarezza. Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi hanno infatti dovuto abbandonare il campo per infortunio.

Le ultime su Calhanoglu e Acerbi

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, la speranza per Hakan Calhanoglu è che si sia fermato in tempo. Il centrocampista turco ha accusato una contrattura all'adduttore destro e verrà valutato. Si spera che non abbia bisogno di esami. Per quanto riguarda invece Francesco Acerbi si parla invece di un risentimento ai flessori della coscia destra; il difensore si sottoporrà ad esami. Per i tempi di rientro sarà necessario attendere gli esiti e le valutazioni dei prossimi giorni.