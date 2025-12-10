"In vista della Supercoppa, il grande punto interrogativo per Chivu è la presenza o meno di Dumfries (e di Darmian). Attorno all’olandese, la situazione resta ancora nebulosa. Dallo scorso 9 novembre, quando, in occasione di uno scontro con il laziale Zaccagni, si è “ammaccato” la caviglia, i tempi di recupero hanno continuato ad allungarsi. Lo stop è arrivato ormai a un mese e ancora non è chiaro quando potrà rientrare. Dumfries non avverte più dolore quando cammina. È tutto da verificare, però, se ci sia margine a sufficienza per rendersi disponibile per la sfida con il Bologna o, nel caso, per la finale. Il problema di Darmian, invece, è di natura muscolare. Tuttavia, sembra più avanti nel suo percorso, rispetto all’olandese. E, dunque, sono più alte le probabilità di esserci a Riyad".