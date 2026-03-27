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Inter, apprensione per Calhanoglu con la Turchia: “Dalle prime notizie sembra che…”

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Il centrocampista dell'Inter è sceso in campo con la Nazionale e nel finale di gara ha sentito pizzicare il polpaccio ed è uscito
Andrea Della Sala Redattore 

La Turchia di Calhanoglu ha battuto 1-0 la Romania e ora, come l'Italia, disputerà la finale spareggio per approdare ai Mondiali. Nella squadra mandata in campo dal ct Montella c'era anche il centrocampista dell'Inter Calhanoglu che, nel finale, ha accusato un problemino.

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Getty Images

Come racconta La Gazzetta dello Sport, "Proprio nel finale si accende l’allarme per Calhanoglu: dopo aver calciato da fuori, l’interista sente pizzicare il polpaccio ed esce. Dalle prime notizie, sembra però che si sia trattato solo di crampi. Chivu respira".

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