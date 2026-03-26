Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Gasperini guarda con rinnovata fiducia a Matias Soulé, che dopo essersi allenato in gruppo martedì ieri ha ripetuto la cosa, facendo tutta la seduta insieme ai compagni. Ecco, dovesse arrivare il terzo allenamento consecutivo con la squadra, allora si potrà davvero pensare con un po’ più di fiducia al domani. Ed alla rincorsa a quel quarto posto che poi vuole dire qualificazione alla prossima Champions League. Matias combatte da tempo con la pubalgia, una sindrome che ne ha condizionato per un po’ il rendimento, fino a che ha deciso - su suggerimento anche dello staff medico - di fermarsi, a metà febbraio. Di conseguenza è un mese che Soulé non fa quasi nulla, anche perché l’unica cura vera ed efficace per la pubalgia è il riposo, insieme a cicli fisioterapici e spesso anche alla crioterapia (che aiuta a sfiammare l’inguine e la zona pubica). È evidente, quindi, che rivederlo in campo per due o tre allenamenti non voglia certo dire avere la certezza che possa dare subito una mano, già dalla partita di San Siro del prossimo 5 aprile (il giorno di Pasqua), quando la Roma andrà a far visita alla capolista Inter. Insomma, probabilmente ci vorrà un po’, anche perché i carichi di lavoro bisogna rimetterli dentro pian piano, in modo graduale. Ma se poi le cose dovessero andare nel verso giusto, allora sì Mati potrebbe anche essere d’aiuto già nel prossimo impegno".