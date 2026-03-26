"In questi giorni il centro sportivo di Appiano Gentile è più silenzioso del solito: ieri, alla ripresa degli allenamenti, mancavano 12 giocatori. Sono quelli impegnati con le rispettive nazionali. Un breve recap: Barella, Dimarco, Esposito, Frattesi e Bastoni con l'Italia - impegnati nel playoff contro l'Irlanda del Nord e nell'eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia -, Dumfries e De Vrij con l'Olanda, Thuram con la Francia, Sucic con la Croazia, Akanji con la Svizzera, Calhanoglu con la Turchia e Zielinski con la Polonia. Anche loro due saranno impegnati coi playoff per andare al Mondiale", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Intanto, ad Appiano, chi è rimasto si allena puntando la Roma: si tratta di Sommer, Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Luis Henrique, Carlos Augusto, Diouf e Bonny. Capitolo a parte per Lautaro e Mkhitaryan, infortunatosi contro l'Atalanta: l’armeno sta recuperando da un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo aver saltato la Fiorentina, non sarà a disposizione neanche per la sfida di Pasqua con la Roma. Probabile il recupero per la trasferta di Como, in programma il 12 aprile. Chivu ha pescato diversi giocatori dell'Under 23, guidata da Stefano Vecchi. Eccezion fatta per Matteo Cocchi, sceso in campo da titolare contro il Torino ai quarti di Coppa Italia e in questi giorni impegnato con l’Italia Under 19, a respirare l’aria della prima squadra nerazzurra ci saranno il centrocampista Bovo, la punta Spinaccè e tanti altri ancora. Questi ultimi due hanno anche esordito in Coppa Italia. Chivu gli ha regalato una decina di minuti a testa nell'ottavo di finale contro il Venezia vinto per 5-1", aggiunge il quotidiano.