Non solo Denzel Dumfries, ormai ai box da tempo dopo l'operazione, l'Inter spera di recuperare il prima possibile anche due perni del centrocampo come Calhanoglu e Barella visti i numerosi impegni.
Inter, niente Sassuolo per Calhanoglu e Barella: ecco quando torneranno a disposizione
Non solo Dumfries, ormai ai box da tempo, l'Inter spera di recuperare il prima possibile anche due perni del centrocampo
L'Inter scenderà in campo a Sassuolo domenica alle 18, difficilmente ci saranno i due centrocampisti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "La prossima settimana invece tornano disponibili Calhanoglu e Barella, che puntano la Juve". I due centrocampisti lavoreranno sodo nei prossimi giorni per tornare in gruppo ed essere arruolabili per il big match del 14 febbraio.
