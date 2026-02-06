FC Inter 1908
Inter, niente Sassuolo per Calhanoglu e Barella: ecco quando torneranno a disposizione

Non solo Dumfries, ormai ai box da tempo, l'Inter spera di recuperare il prima possibile anche due perni del centrocampo
Non solo Denzel Dumfries, ormai ai box da tempo dopo l'operazione, l'Inter spera di recuperare il prima possibile anche due perni del centrocampo come Calhanoglu e Barella visti i numerosi impegni.

L'Inter scenderà in campo a Sassuolo domenica alle 18, difficilmente ci saranno i due centrocampisti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "La prossima settimana invece tornano disponibili Calhanoglu e Barella, che puntano la Juve". I due centrocampisti lavoreranno sodo nei prossimi giorni per tornare in gruppo ed essere arruolabili per il big match del 14 febbraio.

