"La sostituzione di Thuram a inizio secondo tempo è un indizio: domenica, contro il Sassuolo, il francese potrebbe tornare ad affiancare Lautaro dall’inizio. Non accade dal match con l’Arsenal. Nelle quattro gare successive, infatti, Chivu ha sempre alternato le coppie Toro-Esposito e Tikus-Bonny", sottolinea il Corriere dello Sport .

"La sfida con il Sassuolo sarà l’ultima prima dello scontro diretto con la Juventus. Ci saranno anche Calhanoglu e Barella per quell’appuntamento? Chivu, l’altra sera, ha spiegato che il programma, per entrambi, prevede il ritorno in gruppo all’inizio della prossima settimana. L’Inter non avrà altri impegni prima di affrontare la Signora, quindi sarà decisivo il lavoro alla Pinetina. Il tecnico rumeno, in genere, è molto cauto nel lanciare giocatori reduci da infortunio. Quattro o cinque sedute al massimo, però, dovrebbero sufficienti per convincerlo. Soprattutto nel caso di Barella, fermo da meno tempo rispetto al turco, e già scalpitante".