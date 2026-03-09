FC Inter 1908
Sky – Calhanoglu, ecco quanto dovrà rimanere fuori. Le ultime sulle condizioni di Thuram

Il centrocampista potrebbe sottoporsi a degli esami per capire l'entità del suo infortunio. L'attaccante si è rivisto ad Appiano Gentile
Andrea Della Sala Redattore 

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare. Marcus Thuram si è rivisto ad Appiano Gentile:

CALHANOGLU

Questo l'esito degli esami: "Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

Il centrocampista dell'Inter dovrebbe saltare la gara con l'Atalanta. L'obiettivo è averlo per la Fiorentina prima della sosta, ma le sue condizioni andranno rivalutate, come spiega Sky Sport

THURAM

Thuram oggi si è rivisto ad Appiano ma riparte da una forte sindrome influenzale e ci vorrà qualche giorno per smaltirla del tutto", riporta Sky Sport.

 

 

