L'Inter ieri ha giocato il derby senza la coppia titolare: Lautaro out per infortunio, Thuram ha avuto un attacco febbrile

Andrea Della Sala Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 09:46)

L'Inter ieri ha giocato il derby senza la coppia titolare: Lautaro out per infortunio, Thuram ha avuto un attacco febbrile che non gli ha consentito di scendere in campo.

"L’attacco febbrile, con tanto di tonsillite, accusato già venerdì, non è rientrato. Le speranze si sono definitivamente esaurite attorno all’ora di pranzo. Il francese, a questo punto, tornerà a disposizione sabato prossimo contro l’Atalanta. Discorso diverso per Lautaro, che ieri, pur indisponibile, si è accomodato alla panchina, in modo da stare vicino ai compagni. Il Toro continua a seguire il suo programma, ma l’orizzonte per il suo recupero resta la sfida con la Fiorentina di domenica 22 marzo", spiega il Corriere dello Sport.