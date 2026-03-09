FC Inter 1908
Thuram, febbre e tonsillite: “All’ora di pranzo speranze esaurite”. Quando tornerà a disposizione

L'Inter ieri ha giocato il derby senza la coppia titolare: Lautaro out per infortunio, Thuram ha avuto un attacco febbrile
L'Inter ieri ha giocato il derby senza la coppia titolare: Lautaro out per infortunio, Thuram ha avuto un attacco febbrile che non gli ha consentito di scendere in campo. 

"L’attacco febbrile, con tanto di tonsillite, accusato già venerdì, non è rientrato. Le speranze si sono definitivamente esaurite attorno all’ora di pranzo. Il francese, a questo punto, tornerà a disposizione sabato prossimo contro l’Atalanta. Discorso diverso per Lautaro, che ieri, pur indisponibile, si è accomodato alla panchina, in modo da stare vicino ai compagni. Il Toro continua a seguire il suo programma, ma l’orizzonte per il suo recupero resta la sfida con la Fiorentina di domenica 22 marzo", spiega il Corriere dello Sport.

