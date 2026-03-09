FC Inter 1908
Inter, le condizioni di Calhanoglu: l’esito degli esami strumentali. Situazione da rivalutare

Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un altro problema muscolare
Andrea Della Sala 

Il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un altro problema muscolare. Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro dopo gli accertamenti medici:

"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

