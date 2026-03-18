Se i rientri di Bastoni e, soprattutto, Lautaro Martinez navigano ancora nel campo dell'incertezza, da Appiano sono arrivate anche buone notizie

Se i rientri di Bastoni e, soprattutto, Lautaro Martinez navigano ancora nel campo dell'incertezza, da Appiano sono arrivate anche buone notizie per Cristian Chivu in vista della delicata trasferta di Firenze.

Come riferisce Tuttosport, infatti, contro la Fiorentina, forse anche da titolare, ci sarà Hakan Calhanoglu, che ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo:

"(...) Anche Calhanoglu sarà impegnato con la sua Turchia nei playoff mondiali. Ma prima Hakan darà il suo contributo alla causa interista. Ieri infatti il centrocampista ha completato la sessione nerazzurra di allenamento agli ordini di Chivu e proverà in questi giorni a candidarsi per una maglia dal 1’ al Franchi. Ieri personalizzato, per la prima volta sul campo, per Lautaro Martinez. Il capitano scalpita per rientrare: pure lui verrà valutato quotidianamente e non verrà rischiato nulla. A parte, infine, Mkhitaryan. L'armeno dovrebbe rientrare subito dopo la sosta".