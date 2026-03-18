Il centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, continua il recupero dall'infortunio e vuole esserci, almeno per uno spezzone, nella gara contro la Fiorentina, in programma domenica sera al Franchi.
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Inter, Lautaro farà di tutto per giocare al Franchi: l’idea di Chivu e le ultime su Bastoni
"Due giorni di riposo, da passare lontano da Appiano Gentile, magari in famiglia, o come minimo lontani dai ricordi — e dolori — di Inter-Atalanta. Ieri la squadra di Chivu ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato (l’ultimo prima della sosta), in programma domenica 22 contro la Fiorentina. Sessione mattutina con il gruppo al completo — anche Calhanoglu è tornato — tranne, ovviamente, gli infortunati. Mkhitaryan è ai box, Bastoni ha svolto con gli altri soltanto la primissima parte di seduta, quella atletica e di attivazione muscolare, mentre Lautaro ha lavorato a parte ma comunque in campo. Le condizioni di questi ultimi due verranno monitorate giorno dopo giorno", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Il Toro migliora ma nessuno all’Inter intende correre rischi inutili. Il recupero procede bene e lui farà di tutto per tornare in campo al Franchi. Una panchina, salvo sorprese, non dovrebbe essere in discussione ma è complicato pensare che possa giocare più di una manciata di minuti. Certo è che un suo impiego a Firenze spianerebbe la strada per la tanto agognata convocazione con l’Argentina, anche se la Finalissima con la Spagna è saltata. L’Albiceleste infatti ha subito programmato un’amichevole contro il Guatemala a Buenos Aires il 31 marzo. Eccola l’altra data cerchiata in rosso sul calendario dell’argentino", aggiunge La Gazzetta.
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