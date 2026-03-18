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Inter, Lautaro farà di tutto per giocare al Franchi: l’idea di Chivu e le ultime su Bastoni

Inter, Lautaro farà di tutto per giocare al Franchi: l’idea di Chivu e le ultime su Bastoni - immagine 1
Il centravanti dell'Inter continua il recupero dall'infortunio e vuole esserci, almeno per uno spezzone, nella gara contro la Fiorentina
Andrea Della Sala Redattore 

Il centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, continua il recupero dall'infortunio e vuole esserci, almeno per uno spezzone, nella gara contro la Fiorentina, in programma domenica sera al Franchi.

Inter, Lautaro farà di tutto per giocare al Franchi: l’idea di Chivu e le ultime su Bastoni- immagine 2
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"Due giorni di riposo, da passare lontano da Appiano Gentile, magari in famiglia, o come minimo lontani dai ricordi — e dolori — di Inter-Atalanta. Ieri la squadra di Chivu ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato (l’ultimo prima della sosta), in programma domenica 22 contro la Fiorentina. Sessione mattutina con il gruppo al completo — anche Calhanoglu è tornato — tranne, ovviamente, gli infortunati. Mkhitaryan è ai box, Bastoni ha svolto con gli altri soltanto la primissima parte di seduta, quella atletica e di attivazione muscolare, mentre Lautaro ha lavorato a parte ma comunque in campo. Le condizioni di questi ultimi due verranno monitorate giorno dopo giorno", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Il Toro migliora ma nessuno all’Inter intende correre rischi inutili. Il recupero procede bene e lui farà di tutto per tornare in campo al Franchi. Una panchina, salvo sorprese, non dovrebbe essere in discussione ma è complicato pensare che possa giocare più di una manciata di minuti. Certo è che un suo impiego a Firenze spianerebbe la strada per la tanto agognata convocazione con l’Argentina, anche se la Finalissima con la Spagna è saltata. L’Albiceleste infatti ha subito programmato un’amichevole contro il Guatemala a Buenos Aires il 31 marzo. Eccola l’altra data cerchiata in rosso sul calendario dell’argentino", aggiunge La Gazzetta.

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