"Due giorni di riposo, da passare lontano da Appiano Gentile, magari in famiglia, o come minimo lontani dai ricordi — e dolori — di Inter-Atalanta. Ieri la squadra di Chivu ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato (l’ultimo prima della sosta), in programma domenica 22 contro la Fiorentina. Sessione mattutina con il gruppo al completo — anche Calhanoglu è tornato — tranne, ovviamente, gli infortunati. Mkhitaryan è ai box, Bastoni ha svolto con gli altri soltanto la primissima parte di seduta, quella atletica e di attivazione muscolare, mentre Lautaro ha lavorato a parte ma comunque in campo. Le condizioni di questi ultimi due verranno monitorate giorno dopo giorno", scrive La Gazzetta dello Sport.