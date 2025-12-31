Kylian Mbappé ha una distorsione al ginocchio sinistro, ha reso noto il Real Madrid con un report medico

Kylian Mbappé ha una distorsione al ginocchio sinistro, ha reso noto il Real Madrid con un report medico, limitandosi ad aggiungere che "le sue condizioni saranno rivalutate a breve". Ma, secondo una fonte vicina al giocatore, l'infortunio riguarda il legamento laterale e lo terrà fuori almeno tre settimane.