FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Real Madrid, tegola per Xabi Alonso: infortunio al ginocchio per Mbappé, quanto starà fuori

news

Real Madrid, tegola per Xabi Alonso: infortunio al ginocchio per Mbappé, quanto starà fuori

Real Madrid, tegola per Xabi Alonso: infortunio al ginocchio per Mbappé, quanto starà fuori - immagine 1
Kylian Mbappé ha una distorsione al ginocchio sinistro, ha reso noto il Real Madrid con un report medico
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Real Madrid, tegola per Xabi Alonso: infortunio al ginocchio per Mbappé, quanto starà fuori- immagine 2
Getty Images

Kylian Mbappé ha una distorsione al ginocchio sinistro, ha reso noto il Real Madrid con un report medico, limitandosi ad aggiungere che "le sue condizioni saranno rivalutate a breve". Ma, secondo una fonte vicina al giocatore, l'infortunio riguarda il legamento laterale e lo terrà fuori almeno tre settimane.

Real Madrid, tegola per Xabi Alonso: infortunio al ginocchio per Mbappé, quanto starà fuori- immagine 3
Getty Images

Il capitano della nazionale francese é stato sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica. Dovrebbe saltare diverse partite di campionato, così come la Supercoppa spagnola dal 7 all'11 gennaio in Arabia Saudita e probabilmente la partita di Champions League contro la sua ex squadra, il Monaco, il 20 gennaio.

Leggi anche
Lukaku, recupero a rilento: “Salterà sicuramente Inter-Napoli: ecco quando rientrerà”
Inter, il rientro di Bonny sempre più vicino. Lavora per esserci a Parma, Chivu ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA