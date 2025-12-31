Kylian Mbappé ha una distorsione al ginocchio sinistro, ha reso noto il Real Madrid con un report medico, limitandosi ad aggiungere che "le sue condizioni saranno rivalutate a breve". Ma, secondo una fonte vicina al giocatore, l'infortunio riguarda il legamento laterale e lo terrà fuori almeno tre settimane.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Real Madrid, tegola per Xabi Alonso: infortunio al ginocchio per Mbappé, quanto starà fuori
news
Real Madrid, tegola per Xabi Alonso: infortunio al ginocchio per Mbappé, quanto starà fuori
Kylian Mbappé ha una distorsione al ginocchio sinistro, ha reso noto il Real Madrid con un report medico
Il capitano della nazionale francese é stato sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica. Dovrebbe saltare diverse partite di campionato, così come la Supercoppa spagnola dal 7 all'11 gennaio in Arabia Saudita e probabilmente la partita di Champions League contro la sua ex squadra, il Monaco, il 20 gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA